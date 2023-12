Offenlegung von ORF-Topgehältern: SPÖ-Stiftungsrat Lederer warnt vor „Neiddebatte"

Vor kurzem sickerten die Spitzenverdiener des ORF zum Boulevard durch. So man diesen Zahlen Glauben schenkt, zeigt sich, dass ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der sein Gehalt selbst mit rund 380.000 Euro brutto im Jahr bezifferte, zwar unter den Topverdienern ist, aber nicht ganz an der Spitze steht. Ob es tatsächlich so ist, wird sich mit der erstmaligen Veröffentlichung zeigen, so diese in der avisierten Form auch kommt. Denn der ORF-Betriebsrat dürfte laut Medienberichten gegen die namentliche Veröffentlichung vorgehen wollen.