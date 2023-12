Tödliche Messerattacke in Fieberbrunn: Verdächtiger muss in U-Haft bleiben

Ende Oktober wurde in einer Wohnung in Fieberbrunn ein 54-jähriger Mann mit Stichverletzungen tot aufgefundenen. Die Untersuchungshaft für den 45-jährigen Tatverdächtigen wurde erneut verlängert.

Fieberbrunn – Ein 45-Jähriger muss nach einer Messerattacke, bei der Ende Oktober im Tiroler Fieberbrunn ein 54-Jähriger zu Tode gekommen war, weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Dies wurde am Freitag am Landesgericht Innsbruck entschieden, sagte Gerichtssprecherin Birgit Fink. Ob der Mann so wie bisher zu den Tatvorwürfen schweigt, konnte sie keine Angaben machen. Die U-Haft wurde bis 15. Februar verlängert.