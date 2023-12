Zwei-Jahres-Abschluss im Metallgewerbe, Klimaticket für Lehrlinge

Wien – Die Reihe der KV-Abschlüsse in der Herbstlohnrunde im Nachgang der ersten Einigungen in diversen Metaller-Kollektivverträgen ist am Freitag weitergegangen. So erhalten 110.000 Arbeitnehmende im Metallgewerbe ab Jänner 2024 um 8,5 Prozent höhere KV-Mindestlöhne und um 8,2 Prozent höhere Ist-Löhne. 18.000 Lehrlinge bekommen um bis zu 16,5 Prozent mehr - und einzigartig im Rahmen eines KV in Österreich auch ein Klimaticket. Das teilte die Gewerkschaft PRO-GE am Abend mit.