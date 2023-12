Kindl/Steu verpassen Weltcupsieg in Whistler knapp

Beim Rodel-Weltcup in Whistler haben Wolfgang Kindl/Thomas Steu den Sieg im Doppelsitzer knapp verpasst. Das neu formierte Duo, das zum Auftakt in Lake Placid bereits auf Platz zwei gelandet war, musste sich am Freitag (Ortszeit) nur den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt um 0,078 Sek. geschlagen geben. Jonas Müller wurde im Einsitzerbewerb der Männer mit 0,255 Sek. Rückstand Zweiter hinter dem deutschen Seriensieger Max Langenhan.