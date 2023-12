Hamas verübte gezielt Gewalt gegen Frauen

Ermittlungen belegen zahlreiche Vergewaltigungen und Verstümmelungen von Frauen beim Angriff am 7. Oktober.

Tel Aviv, New York – Die Hamas hat am 7. Oktober offenbar systematisch sexuelle Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt. Bei dem groß angelegten Angriff auf den Süden Israels waren etwa 1200 Menschen niedergemetzelt und knapp 250 Geiseln verschleppt worden. Schon bald danach wurde bekannt, dass es auch zu sexueller Gewalt gekommen war. Inzwischen untermauern die Ermittlungen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelte, sondern um eine gezielte Kampagne gegen jüdische Frauen.

In etlichen Fällen kam es auch zu Verstümmelungen. Soldatinnen soll gezielt in die Brüste oder den Unterbauch geschossen worden sein. „Es scheint eine systematische Genitalverstümmelung an einer Gruppe von Opfern zu geben“, berichtete die Reservistin Shari Mendes.