Fortsetzung folgt hoffentlich nicht

Für ein House of Cards, das in Serie gefasste Schauspiel von politischen Ränkespielen, hat es im Innsbrucker Gemeinderat noch nie gereicht. Höchstens für ein House of Watterkarten. Zum Ende einer inhaltsschwachen, aber an Streitigkeiten reichen Periode wurde nun, sozusagen als finaler Akt dieser Staffel, wieder ein Vizebürgermeister aus dem Amt gewählt. Zum dritten Mal bereits. Damit ist nicht nur dieses Amt beschädigt. Sondern die gesamte Glaubwürdigkeit der Stadtpolitik. Die Stadtvizes mögen gehen, der Schaden bleibt.