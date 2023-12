Milde Temperaturen in Tirol: Chancen auf weiße Weihnachten schwinden

Weihnachten steht vor der Tür und das Wetter präsentiert sich für den 3. Advent in Österreich überwiegend sonnig und mild. Die ExpertInnen der Österreichischen Unwetterzentrale sagen für die kommende Woche bis zum Fest eher grüne als weiße Weihnachten voraus.

Innsbruck – Zum Wochenbeginn verspricht die Wetterlage viel Sonnenschein, begleitet von einer außergewöhnlichen Milde. "Die Nullgradgrenze steigt über 3000 Meter Höhe an", erklärt Nikolas Zimmermann, Meteorologe der UWZ. "Vor allem in den Bergen und im Osten liegen die Temperaturen deutlich über dem Durchschnitt und erreichen bis zu 15 Grad im Grazer Bergland und am Alpenostrand." Dennoch wird sich in bestimmten Gebieten wie dem Salzburger Land, der Obersteiermark, Osttirol und Kärnten eine umgekehrte Wetterlage mit frostigen Nächten einstellen.

Der Samstag wird überwiegend freundlich, in Osttirol und im Oberland kann man sich auf strahlenden Sonnenschein freuen. Mancherorts kommt man sogar wolkenlos durch den Tag. In Nordtirol hingegen bleibt es nebelig, auch in Innsbruck bleibt es etwas bedeckt und erst gegen Mittag wird sich die Sonne zeigen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 6 Grad.

Der Sonntag verspricht durchgehend sonniges Wetter. Nur in großen Höhen bilden sich dünne Wolkenschichten. Der Tag beginnt zwar frostig, tagsüber können die Temperaturen aber auf bis zu 8 Grad klettern.

Sonnig bleibt es auch beim Start in die Woche. Am Montag und Dienstag hält das sonnige Hochdruckwetter mit Höchstwerten von bis zu 11 Grad weiter an. Die Chancen auf weiße Weihnachten schwinden in der zweiten Wochenhälfte damit weiter, da Tiefdruckgebiete zunehmen und die Temperaturen leicht zurückgehen.

"Die Wahrscheinlichkeit für Schnee zu Weihnachten beträgt im Flachland nur noch 5 Prozent", analysiert Zimmermann. "Dieses Jahr werden wohl nur höhere Tallagen oberhalb von 800 bis 1000 Metern mit Schnee bedeckt sein."

Weihnachten im Klimawandel

Der Klimawandel zeigt seine Auswirkungen auch in der Weihnachtszeit. Die Wahrscheinlichkeit für Schnee an den Festtagen ist in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. "Früher lag die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten im Donauraum bei rund 40 Prozent, heute sind es kaum noch 20 Prozent und der Trend geht weiter nach unten", erklärt der Experte. Die meisten Chancen auf Schnee hatte zuletzt Innsbruck 2021, während St. Pölten seit 2007 auf weiße Weihnachten wartet.

Der erste Schnee im Flachland fällt meist schon Ende November oder in der ersten Dezemberhälfte, zur Weihnachtszeit kommt es aber besonders häufig nochmals zu mildem Westwindwetter. Dieses sogenannte Weihnachtstauwetter ist eine meteorologische Singularität, welche in Mitteleuropa in knapp sieben von zehn Jahren rund um Weihnachten eintritt. (tt.com)