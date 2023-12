Musk und Sohn bei Treffen Ultrarechter in Italien: „Sorgen Sie dafür, dass Sie Kinder bekommen“

Rom – Der US-Milliardär und Eigner des sozialen Netzwerks X, Elon Musk, ist am Samstag beim politischen Festival "Atreju" der führenden italienischen Regierungspartei "Fratelli d'Italia" (FdI - Brüder Italiens) aufgetreten. In seiner Rede schlug der gebürtige Südafrikaner einwanderungskritische Töne an. Einwanderung sei keine Lösung für die rückläufige Geburtenrate in den Industrieländern sagte Musk, der mit einem seiner elf Kinder im Arm auf der Bühne erschien.