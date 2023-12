Wegen Veruntreuung: Erstmals italienischer Kardinal verurteilt

Vatikanstadt – Der italienische Kardinal Angelo Becciu ist im Vatikan wegen Unterschlagung und weiterer Straftaten zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft sowie einer Geldbuße von 8.000 Euro verurteilt worden. Der Strafgerichtshof des Vatikanstaats verkündete das Urteil am Samstagnachmittag. Becciu ist der erste Kardinal in der Kirchengeschichte, der von der vatikanischen Justiz wegen einer Straftat verurteilt wurde. Gegen das Urteil ist eine Berufung möglich.

In dem am meisten Aufsehen erregenden Kapitel, dem von Becciu verantworteten verlustreichen Investment in eine Luxus-Immobilie in London, erkannte das Gericht, dass Becciu sich der Veruntreuung schuldig gemacht habe. Er habe 2013 und 2014 rund 200 Millionen US-Dollar (182,72 Mio. Euro) in ein einziges Investment gesteckt, meldete Kathpress. Bei der Summe habe es sich damals um etwa ein Drittel des gesamten Vermögens des vatikanischen Staatssekretariats gehandelt. Dennoch habe Becciu nicht überprüft, ob die Voraussetzungen für ein solches Investment überhaupt gegeben gewesen seien.