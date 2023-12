Dämmerungseinbrüche steigen zu Weihnachten stets stark an

Der Kriminalist rät darum dazu, es Langfingern nicht zu einfach zu machen. "Wir haben jedes Jahr wieder Fälle, wo Leiter, Sesseln oder Tische, die im Garten gelegen sind, verwendet wurden, um in Häuser zu gelangen." Möbelstücke gehörten zur Dämmerungssaison darum in die Garage gesperrt, so der Ermittler. Auch das Vorgaukeln von Anwesenheit sei nützlich. "Wenn ich so tue, als wäre ich nicht daheim, wird ein Einbrecher wahrscheinlich nicht kommen", sagte Seidl. "Der will in aller Ruhe in die Wohnung gehen und alles aussuchen." Der Polizist rät deshalb unter anderem zu Zeitschaltuhren zur Lichtsteuerung, aber auch ähnliche Funktionen bei Fernsehern oder Radios zu nutzen. Um die eigene Wohnung oder das Haus jetzt noch mit Sicherheitstüren oder -schlössern auszurüsten, sei es jedoch zu spät. "Die bekommt man dann erst im März geliefert, das muss man früher machen", so Seidl.