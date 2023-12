Sobotka will Holocaust-Zentrum in Regierungsprogramm

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) setzt sich weiter für die Errichtung eines Holocaust-Zentrums in Wien ein. Ein solches Vorhaben sollte - unabhängig von den regierenden Parteien - im künftigen Koalitionsprogramm verankert werden, sagte er im Gespräch mit der APA am Rande einer Veranstaltung zum Volksgruppentag. Das Ansinnen der in Österreich lebenden Bosnier und Bosnierinnen, als autochthone Volksgruppe anerkannt zu werden, lehnt Sobotka ab.