Hundebesitzerin vom eigenen Tier gebissen und schwer verletzt

Flatschach – Eine 38-jährige Murtalerin ist am späten Samstagnachmittag beim Spaziergang von ihrem eigenen Hund gebissen und schwer am rechten Fuß verletzt worden. Sie stillte mittels eng geschnürter Hundeleine die Blutung, wurde von der Rettung in das LKH Judenburg gebracht und dort notoperiert.