Kein Siegesfeuer der Kufsteiner Drachen: Tiroler unterlagen Hohenems spät mit 3:5

Kufstein – Auch eine beherzte Aufholjagd war für die Kufstein Dragons am Ende nicht von Erfolg gekrönt: Die Festungsstädter unterlagen Hohenems in der Ö-Eishockeyliga mit 3:5 (0:3, 1:0, 2:2). Dabei gelang es Kufstein dank David Hrazdira (26., 52.) und Florian Eder (51.), ein 0:3 im Schlussdrittel in ein 3:3 zu verwandeln. Doch die Vorarlberger reagierten umgehend und gewannen. (rost)