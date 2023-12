Neue Führung des KSÖ Tirol mit Franz Mair komplett

Innsbruck – Ab Jänner gibt’s eine Dreifachspitze beim Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) in Tirol. Zu den Gründungspräsidenten Helmut Tomac (Polizei Tirol) und Hermann Petz (Moser Holding) gesellt sich Franz Mair (Tiroler Versicherung).

„Mit Franz Mair haben wir in den letzten Jahren bereits einen engagierten Mitstreiter gehabt, wenn es darum ging, die Sicherheit in Tirol auf breiter Basis zu fördern. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass er nun auch auf dieser Ebene spannende Impulse einbringen wird“, so Petz und Tomac.