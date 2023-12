Putin kündigt verstärkt Militärpräsenz nahe finnischer Grenze an

Eine "gewisse Anzahl an Einheiten" soll in das "Militärdistrikt Leningrad" verlegt werden.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine stärkere Militärpräsenz im russisch-finnischen Grenzgebiet angekündigt und diesen Schritt mit dem NATO-Beitritt Finnlands begründet. Moskau werde im Nordwesten des Landes den "Militärdistrikt Leningrad" einrichten und dorthin eine "gewisse Anzahl an Einheiten" verlegen, sagte Putin in einem am Sonntag im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Interview.