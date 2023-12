Rentiere in Norwegen leiden unter der Klimakrise

„Die samischen Hirten müssen mit ihren Herden über Seen und Flüsse ziehen, um zu den Winterweidegebieten zu gelangen.“ Wenn diese Seen und Flüsse nicht zufrieren, seien die Wanderrouten unterbrochen, sagt Anna-Laila Danielsen, die selbst mit der Rentierhaltung aufgewachsen ist und über die Problematik ihre Masterarbeit an der Uni in Trondheim geschrieben hat.

Außerdem gibt es inzwischen weniger Dauerfrost, die Temperaturen schwanken im Winter jetzt häufiger als früher um den Gefrierpunkt. Dadurch könnten in der Schneedecke mehrere dünne Schichten Eis entstehen, die zusammen so hart seien, dass die Rentiere schließlich mit ihren Hufen nicht mehr an die Nahrung unter den Eis herankommen, schreibt Danielsen. Die Hirten müssen deshalb zusätzlich Futter heranschaffen, was teuer und zeitraubend ist, zumal Fahrzeuge mit Heu und Pellets in der Wildnis nicht überall hinkommen.