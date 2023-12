Verletzungsschock um ÖFB-Kapitän: Kreuzbandriss bei Alaba

Madrid – Hiobsbotschaft für Real Madrid und die österreichische Fußball-Nationalmannschaft: David Alaba hat sich am Sonntag, genau sechs Monate vor dem ersten EURO-2024-Spiel der ÖFB-Auswahl gegen Frankreich, eine schwere Knieverletzung zugezogen. Bei den Untersuchungen wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie diagnostiziert, teilte der Club am späten Sonntagabend mit. Alaba soll in den kommenden Tagen operiert werden und wird monatelang ausfallen.

Gegen Villarreal konnte Real die lange Ausfallsliste noch gut verkraften. Jude Bellingham (25.), Rodrygo (37.), Brahim Diaz (64.) und Luka Modric (68.) trugen sich in die Schützenliste ein, Villarreals Ehrentreffer ging auf das Konto von Jose Luis Morales (54.). Die Madrilenen übernahmen in LaLiga zumindest vorübergehend Rang eins, das Überraschungsteam Girona würde aber am Montag mit einem Heimsieg über Alaves wieder um zwei Punkte am Rekordmeister vorbeiziehen.