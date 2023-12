Nordkorea testet mutmaßliche Interkontinentalrakete

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine atomwaffenfähige Rakete von langer Reichweite in Richtung Meer abgefeuert. Der Start der mutmaßlichen Interkontinentalrakete (ICBM) sei am Montag in der Früh (Ortszeit) erfasst worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Der Flugkörper sei in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen. Zunächst war unklar, wie weit die Rakete flog.