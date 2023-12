Verhandlungen über EU-Asylreform gehen in nächste Runde

Die Verhandlungen auf EU-Ebene zu einer Reform des gemeinsamen Asylsystems gehen am Montag in eine weitere, möglicherweise entscheidende Runde. Die Gespräche zwischen Unterhändlern von Europaparlament und EU-Staaten könnten sich bis tief in die Nacht auf Dienstag ziehen. Ob am Ende ein Kompromiss steht, ist noch offen.