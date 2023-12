Auto raste in Bidens Sicherheitskonvoi

Ein Auto ist nach Augenzeugenberichten in einen geparkten Geländewagen des Sicherheitsdienstes von US-Präsident Jo Biden gerast. Biden und seine Frau Jil hätten nach einem Abendessen Bidens Wahlkampfbüro verlassen, als der Wagen in einen wartenden Geländewagen von Bidens Sicherheitskolonne gerast sei, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag (Ortszeit). Biden und die First Lady seien wohlauf, sagte der Augenzeuge.