Weihnacht mit Wagner: Stimmiges Konzert der Akademie St. Blasius

Innsbruck – Das Weihnachtskonzert der Akademie St. Blasius unter der Leitung von Karlheinz Siessl zählt seit Jahren zu den Fixpunkten des musikalischen Advents. Gleich dreimal wurde es am Wochenende in Innsbruck aufgeführt. Im Zentrum, auch das ist mittlerweile Tradition, ein von Siessl gemeinsam mit Franz Gratl, Kustos der Musiksammlung der Landesmuseen, gehobener sakraler Schatz aus Tirols Musikgeschichte. Heuer war es die „Weihnachtsmesse op. 18“ von Karl Pembaur. Pembaur, Sohn des Innsbrucker Musikdirektors Josef Pembaur und ab 1900 Hoforganist in Dresden, schrieb sie in der krisenhaften Zeit des Ersten Weltkriegs als gleichermaßen knappe wie im Detail üppig verzierte Festtagsmusik für vier SolistInnen und Chor. Wahrlich eine Entdeckung!

Ähnlich feierlich, wenn auch erst auf einen zweiten Blick in einem gängigen Sinne weihnachtlich: Richard Wagners „Siegfried-Idyll“. Im Hause Wagner war Weihnachten ein doppelter Feiertag. Cosima, die Frau des Komponisten – und seine spätere, durchaus streitbare Gralshüterin am Grünen Hügel – feierte am 24. Dezember Geburtstag. Richard Wagner hat ihr das „Siegfried-Idyll“ – eine Themen und Motive seiner Nibelungen-Oper „Siegfried“ aufgreifende symphonische Dichtung – 1870, im Jahr ihrer Hochzeit, zugeeignet. Am 25. Dezember kam es zur Uraufführung. Siessl führt das Orchester souverän durch das anspruchsvolle Stück: verhalten-lyrisch im Ton, federleicht fließend.