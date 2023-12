ÖSV-Erfolge für Paraskifahrer vor Weltcup in Tirol

St. Moritz – Mit einer kräftigen Portion Selbstvertrauen und Zuversicht blicken Österreichs Paraskifahrer vom Engadin nach Tirol: Johannes Aigner entschied am Sonntag auch die zweite Abfahrt von St. Moritz (SUI) in der Klasse der Fahrer mit Sehbehinderung für sich. Damit reist der Niederösterreicher mit zwei Erfolgen im Gepäck ins Wipptal, wo ab Mittwoch der Weltcup auf der Bergeralm in Steinach am Brenner Station macht. Dort werden dann auch seine erfolgreichen Schwestern Veronika und Elisabeth (Guide) Aigner in die Saison starten.