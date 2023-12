Alkolenker kam in Schwendau von Straße ab und prallte gegen Werbetafel

Schwendau – Am Sonntagabend gegen 20 Uhr kam es in Schwendau auf der Schwendauer Straße zu einem Autounfall. Der 27-jährige Lenker war von Burgstall kommend in südliche Richtung unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam und dabei gegen einen Grenzzaun sowie eine Werbetafel stieß.