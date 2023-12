33 Diebstähle innerhalb von zwei Jahren: Täter in Lienz gefasst

Zwei Männer stahlen in Tirol, Kärnten und Oberösterreich zahlreiche Fahrräder und andere Sportartikel und verkauften diese ins Ausland. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Täter nun ausgeforscht und festgenommen werden.

Lienz – Im Frühjahr/Sommer 2023 kam es im Bezirk Lienz zu zahlreichen Einbruchsdiebstählen. Die Täter brachen in Kellerabteile und Fahrradabstellräume ein und stahlen diverse Mountain- bzw. E-Bikes und andere Sportartikel. Nach umfangreichen Ermittlungen durch Beamte des LKA Tirol im In- und Ausland und in Zusammenarbeit mit Beamten des Bezirkes Lienz konnten nun ein 40-jähriger und ein 39-jähriger bulgarischer Staatsbürger als Tatverdächtige ausgeforscht werden.