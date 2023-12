Schwer verletzt: 16-Jähriger stürzte auf Baustelle in Maurach von Leiter auf Betonboden

Eben am Achensee – Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Maurach in der Gemeinde Eben am Achensee ist am Montagvormittag ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Der Lehrling stieg gegen 10 Uhr über eine Aluleiter auf eine Betonplattform in etwa fünf Metern Höhe.