Zwei Skiunfälle auf Tirols Pisten: Acht Jahre alter Bub bei Zusammenstoß verletzt

Gurgl, Stummerberg – Zu gleich zwei Skiunfällen kam es am Montagvormittag in Tirol. In Gurgl krachten gegen 10.50 Uhr im Skigebiet Obergurgl auf der roten Piste Nr. 7 aus bisher noch unbekannter Ursache ein 21-jähriger britischer Skifahrer und ein acht Jahre alter, ebenfalls aus Großbritannien stammender Skifahrer zusammen. Der Bub zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.