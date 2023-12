20-jähriger Italiener wegen Terrorismus in Padua festgenommen

Rom, Padua – Ein 20-jähriger Italiener maghrebinischer Herkunft ist am Montag wegen Anstiftung zum internationalen Terrorismus festgenommen worden. Die von der Polizei in Padua durchgeführten Ermittlungen begannen im März 2022, als sich herausstellte, dass der junge Mann auf Twitter Anleitungen für die Herstellung von Sprengstoff mit gewöhnlichen Zutaten veröffentlichte.

Der Mann habe im Laufe der Zeit ein Netz virtueller Kontakte zu Personen im Ausland aufgebaut, die extremistische Positionen vertreten, so die Polizei. In diesem Zusammenhang soll er im Internet die von den islamistischen Terrorgruppen Al-Kaida und IS verübten Anschläge verherrlicht und auch Gewaltabsichten gegen amerikanische Soldaten, den Staat Israel und die LGTBQ-Gemeinschaft geäußert haben. (APA)