33-jähriger Deutscher in St. Sigmund im Sellrain von Lawine teilverschüttet

St. Sigmund im Sellrain – Ein sehr glimpfliches Ende nahm ein Lawinenabgang am Montagnachmittag. Bei einer Abfahrt über das sogenannte Kälberkar in St. Sigmund im Sellrain löste ein 33-jähriger deutscher Staatsbürger gegen 14.40 Uhr auf etwa 2650 Meter in steilem Gelände ein trockenes Schneebrett aus. Der Mann, der seinen Lawinenairbag ausgelöst hatte, wurde etwa 150 Meter in die Tiefe mitgerissen. Das Opfer kam dort oberflächlich verschüttet zum Liegen.