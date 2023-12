Gläubiger entscheiden über Signas Zukunft

Wien – Rund drei Wochen nach der Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung der Signa Holding findet am Dienstag am Handelsgericht in Wien die erste Gläubigerversammlung statt. Dabei werde der Sanierungsverwalter unter anderem berichten, ob die Fortführung der Geschäfte kostendeckend möglich ist. Anders als bei Kika/Leiner gehört der Staat nach Auskunft von Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, nicht zu den größten Gläubigern bei der Signa-Pleite.

Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren an - das wären rund 1,5 Mrd. Euro der insgesamt 5 Mrd. Euro, die die Signa Holding an Passiva aufweist. Ob sich die Gläubiger mit dieser Quote zufrieden geben, ist laut Kreditschützern unklar. Der Sanierungsverwalter Stapf wird bei der Gläubigerversammlung unter anderem berichten, ob die Fortführung der Geschäfte kostendeckend möglich ist, erklärte Cornelia Wesenauer vom Gläubigerschutzverband AKV am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Außerdem werde er die Werthaltigkeit der Beteiligungen zumindest grob einstufen müssen um zu entscheiden, ob das Sanierungsverfahren fortgesetzt werden kann. Schon jetzt sei klar, dass der Signa die Eigenverwaltung nicht entzogen wird, heißt es vom AKV, da sie für die Gläubiger keinen Nachteil darstelle.