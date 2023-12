Signa Holding hält am Dienstag erste Versammlung mit Gläubigern ab

Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine Quote von 30 Prozent an. Das wären rund 1,5 Milliarden der fünf Milliarden an Passiva des Unternehmens.

Wien – Rund drei Wochen nach der Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung der Signa Holding findet am Dienstag am Handelsgericht in Wien die erste Gläubigerversammlung statt. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren an - das wären rund 1,5 Mrd. Euro der insgesamt 5 Mrd. Euro, die die Signa Holding an Passiva aufweist. Ob sich die Gläubiger mit dieser Quote zufrieden geben, ist laut Kreditschützern unklar.