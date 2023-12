Dutzend Tote bei Polizeieinsatz in Gefängnis in Paraguay

Bei einem Polizeieinsatz gegen eine kriminelle Bande in einem Gefängnis in Paraguay sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Elf Häftlinge und ein Polizeibeamter seien in der Haftanstalt Tacumbú in der Hauptstadt Asunción getötet worden, als Sicherheitskräfte das völlig überfüllte Gefängnis stürmten, teilte die Polizei am Montag mit. Nach stundenlangen Kämpfen brachte die Polizei das Gefängnis wieder unter Kontrolle.