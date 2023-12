Zahl der Toten nach Erdbeben in China auf 116 gestiegen

Nach Angaben des China Earthquake Networks Center (CENC) bebte die Erde am Montag um 23.59 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von zehn Kilometern. Im Kreis Jishishan in der Provinz Gansu kamen demnach mindestens 105 Menschen ums Leben. Die benachbarte Provinz Qinghai meldete zunächst 11 Tote. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping rief dazu auf, alles zu tun, um Menschen zu retten.

Das betroffene Gebiet liegt in einer abgelegenen Bergregion am östlichen Rand des tektonisch aktiven Qinghai-Tibet-Plateaus. Die Temperatur in Linxia, in der Nähe des Ortes, an dem sich das Erdbeben ereignete, lag am Dienstag in der Früh (Ortszeit) bei etwa minus 14 Grad Celsius. Der Großteil Chinas kämpft mit eisigen Temperaturen, da seit vergangener Woche eine Kältewelle das Land heimsucht.