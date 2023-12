Drogenpaar nach Eklat in Innsbrucker Wohnung vor Gericht

Innsbruck – Was ist im Oktober in der Innsbrucker Wohnung einer Drogensüchtigen wirklich passiert? So hatte die 36-Jährige angezeigt, dass sie von ihrem Mitbewohner (29) nicht nur eingesperrt, sondern auch bedroht, geschlagen und gewürgt worden sei. Der darauf Angeklagte präsentierte gestern am Landesgericht nahezu eine Opfer-Täter-Umkehr. So hätten ihm morgens 300 Euro aus seiner Geldtasche gefehlt. Als er die 36-Jährige darauf angesprochen habe, sei diese ausgerastet, habe sich verfolgt und per Handy gefilmt gefühlt und schließlich beide in der Wohnung eingesperrt.