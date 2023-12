Noch radikaler als zuvor: Warum eine zweite Amtszeit von Trump die Demokratie beenden kann

Washington – Knapp ein Jahr vor der Präsidentenwahl in den USA liegt Donald Trump in Umfragen voran. Vieles spricht dafür, dass seine zweite Amtszeit radikaler wäre als die erste und in den USA das Ende der Demokratie einläuten könnte. Die ehemals führende Republikanerin Liz Cheney, die sich gegen Trump gestellt hat, warnte auf CBS: „Was wir heute in den USA beobachten, ist eine Art Schlafwandeln in die Diktatur.“