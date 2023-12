Finanzkonzept für strittiges Bulgaren-Hotel in Fieberbrunn am Prüfstand

In letzter Sekunde legen bulgarische Investoren ein Finanzierungskonzept für ihr umstrittenes Großhotel in Fieberbrunn vor. Die Gemeinde prüft.

Fieberbrunn – Seit Jahren beschäftigt das 38.000 Quadratmeter große Tragstätt-Areal die Gemeinde Fieberbrunn. Nachdem mehrere Versuche, ein Hotelprojekt zu etablieren, gescheitert waren, holte die Gemeinde 2018 die bulgarische Bau-Familie Mladenov an Bord, um auf dem Gemeindegrund ein umstrittenes Großhotel mit 300 Betten umzusetzen: Haupthaus, großzügiger Wellnessbereich, Personalwohnhaus mit 61 Wohnungen und dazu noch fünf Chalets. Nachdem die Bulgaren immer wieder Fristen verstreichen ließen, stellte die Gemeinde vor zwei Jahren ein Ultimatum: Bis Ende 2023 müsse Mladenov der Gemeinde ein Finanzierungskonzept für das Projekt vorlegen, um das Areal für 3,9 Mio. Euro – 100 Euro/m² – erwerben und das Hotel errichten zu können.

Ende November fehlte das Finanzierungskonzept immer noch, hieß es damals seitens des Bürgermeisters Walter Astner auf TT-Anfrage. Mladenov wiederum ließ eine entsprechende TT-Anfrage unbeantwortet.

Unterlagen im Rathaus eingetrudelt

In den vergangenen zwei Wochen kam offenbar Tempo in die Angelegenheit. Denn inzwischen sind die Papiere im Rathaus eingetrudelt – also praktisch in letzter Sekunde. „Am Freitag, den 15.12.2023, sind die Unterlagen zur Gesamtfinanzierung des Hotelprojekts Tragstätt eingetroffen“, teilt Amtsleiter Kaspar Danzl den Gemeinderäten mit. Entsprechend den Bedingungen des Kaufvertrags für das Grundstück werde ein Wirtschaftsprüfer die Unterlagen sichten. Wie lange diese Prüfung dauert, könne man derzeit nicht abschätzen.

Auch das Grazer Planungsbüro Convex ist in das Hotelprojekt involviert. Wie Convex auf seiner Homepage schildert, ist es für Projektleitung, Projektmanagement und Planungskoordination zuständig. Auftraggeber sei die Mladenov GmbH in Deutschland, die in Fieberbrunn ein Marriot Autograph Collection Hotel errichte. Auch liest man bei Convex, dass das von Talashim Architects aus Bulgarien geplante Hotel von der niederländischen Odyssey Hotel Group als Franchisenehmer betrieben werden soll. In einem Video vom letzten April wird auch das Hotelprojekt visualisiert. Unter den zahlreichen Referenzprojekten von Convex scheint bislang noch kein Hotel auf.

Grüne laufen Sturm

Die Fieberbrunner Grünen laufen seit Jahren gegen die Hotelpläne in der Nähe eines geschützten Moorgebietes Sturm. Eine Petition der Grünen unter dem Titel „STOPP dem Luxushotel am Tragstätt-Areal in Fieberbrunn!“ fand in drei Monaten rund 690 Unterstützer. Heute kann man noch unterschreiben, teilen die Grünen mit, morgen wird die Petition an BM Astner übergeben.

Astner befürwortet das Projekt. Die Gemeinde könne mit jährlichen Mehreinnahmen von 150.000 bis 200.000 Euro rechnen, erwidert er auf der Petitions-Homepage. Dieses Geld könne man dringend für Projekte wie Feuerwehrzentrale, Schulsanierung, betreutes Wohnen, Kinderbetreuung etc. verwenden. Auch die Finanzierung einer möglichen Aubadsanierung sei ohne das Hotel „vollkommen aussichtslos“. Weiters könne der Tourismusverband jährlich mit 200.000 bis 250.000 Euro an Mehreinnahmen rechnen, die Bergbahnen mit zusätzlich 500.000 bis 600.000 Euro.

Aus Sicht der Grünen brauche es kein Großhotel auf dem sensiblen Areal. Seit 2009 seien in Fieberbrunn knapp 1000 Großhotelbetten entstanden: vom Tui Blue bis zu den Investoren-Modellen Vaya und All-Suite Resort. Weitere 900 Hotelbetten in Großbetrieben seien in Bau oder in Planung: Hoch Tirol (150 Betten), Adea (300), Doischberg II (300) und Hotelprojekt M-Preis (150).