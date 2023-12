Gefundene Kinderleiche in Deutschland ist vermisste Zweijährige

Das kleine Mädchen war am Sonntag spurlos aus seinem Elternhaus verschwunden. Am Dienstag entdeckte ein Taucher den Leichnam des zweijährigen Kindes. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

Bingen – Das tot aus einem Fluss im schwäbischen Bingen in Deutschland geborgene Kind ist das seit Sonntagabend vermisste Mädchen. Die Zweijährige sei identifiziert worden, bestätigte die Polizei in Ravensburg am Dienstag auf Anfrage. Zuvor hatten Taucher eine Kinderleiche kurz vor dem Ortseingang Hitzkofen - einem Teilort von Bingen - entdeckt. Seit Sonntag suchten Helfer in der Gegend nach einer vermissten Zweijährigen.