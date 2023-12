VKI/Tiwag-Prozess um Strompreiserhöhung brachte keinen Vergleich

Innsbruck – Eine Verhandlung am Landesgericht Innsbruck nach einer Verbandsklage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen den landeseigenen Tiroler Energieversorger Tiwag nach einem Begehren der AK wegen einer Strompreiserhöhung im Juli 2023 ist am Dienstag vertagt worden.

Die Arbeiterkammer warf der Tiwag in der Klage mangelnde Transparenz bei der Strompreisgestaltung - konkret bei der Erhöhung der Bestandsverträge im Juli 2023 - vor. Damals war der Preis von 9,7 Cent/kWh brutto auf 22,7 Cent/kWh brutto für Vertragsumsteiger (es wurde ein neues Produkt angeboten) bzw. 25,1 Cent/kWh erhöht worden. Urteile des Wiener Handelsgerichts bzw. in zweiter Instanz des Wiener Oberlandesgerichts (OLG) gegen den Verbund und ein Rechtsgutachten bestätigten die AK in ihrer Sichtweise. Demnach sei eine Preisänderungsklausel aufgrund des Österreichischen Strompreisindex (ÖSP) - u.a. aufgrund von Eigenproduktion - nicht zulässig. Die Tiwag argumentierte etwa mit dem Aktiengesetz.

Der Richter versuchte indes, die Tiwag zu einem "letzten Angebot" zu bewegen. Doch Tiwag-Rechtsvertreter Klaus Oberndorfer meinte nur: "Das Scheitern hat nicht so sehr am Angebot gelegen, sondern mehr an den Vorstellungen der Arbeiterkammer über den Strompreis." Die Tiwag hatte nach den letzten Verhandlungen eine Einmalzahlung als "Stromkostenausgleich" für einen Durchschnittshaushalt in Höhe von rund 100 Euro angekündigt. Die AK aber wollte einen Strompreis von unter zehn Cent/kWh erreichen. Mit Jahresbeginn will der Energieversorger nun einen Strompreis von 12,7 Cent/kWh netto (15,24 Cent/kWh brutto) anbieten.