Drum prüfe, wer sich bindet

In der Politik wird es immer dann gefährlich, wenn selbige auf Zuruf agiert. Im Dunstkreis von Wahlen zum Quadrat. Im Vorgang der Nationalratswahlen im September 2019 versprach die ÖVP den KufsteinerInnen die Rückkehr der Vignettenbefreiung von der Grenze bis zur Ausfahrt Süd. Weil der Maut- und Stau-Ausweichverkehr die Festungsstadt seit Jahren quälte. Im Wahl-Nachgang unter Schwarz-Grün wurde das Mautzuckerl im Mautgesetz verankert. Um die „Lex Kufstein“ zu kaschieren, folgten bundesweit gleich mehrere weitere Regions-Ausnahmen im selben Aufwasch.

Das Stauproblem ist Kufstein aber erhalten geblieben. Die Vignettenfreiheit hat lediglich dessen Intensität abgeschwächt. Bereits im Jahre 2021 hat ein Evaluierungsbericht den Wirkungsgrad der Mautbefreiung angezweifelt. Stattdessen entgehen dem Autobahnbetreiber Asfinag – bundesweit – bis zu 23,5 Mio. € an Einnahmen. Die Ergebnisse wurden ignoriert. Weil sie in die verkehrsschwache Corona-Zeit fielen und auch die verhängten (Durch-)Fahrverbote am niederrangigen Straßennetz die Aussagekraft zusätzlich schmälerten.