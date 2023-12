Schauspieler Fritz Wepper (82) mit Blutvergiftung in Münchner Klinik

Vor zwei Wochen wurde der 82-Jährige in die Klinik eingeliefert. Laut seinem Anwalt befinde er sich aber wieder auf dem Weg der Besserung.

München – Der Schauspieler Fritz Wepper befindet sich wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Das bestätigte sein Anwalt Norman Synek am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Wepper sei „schon wieder auf dem Weg der Besserung". Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet, dass der 82-Jährige vor zwei Wochen in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert worden war.