Tiroler PionierInnen standen beim Change Summit 2023 im Rampenlicht

Ischgl – Welche Fähigkeiten sind gefragt, wenn kein Stein auf dem anderen bleibt, wenn Klimakrise, künstliche Intelligenz und stotternde Konjunktur unseren Blick auf die Welt prägen? In der Silvretta Therme in Ischgl diskutierten Expertinnen und Experten darüber, wie Zukunftsoptimismus gelingt, um mit Erfolg unser Morgen zu gestalten.

Am 10. Jänner wird die prominent besetzte Diskussionsrunde als TV-Sendung ab 18:20 Uhr auf PULS 24 zu sehen sein. Außerdem wurde von der Lebensraum Tirol Gruppe zum vierten Mal die Auszeichnung für nachhaltiges Wirtschaften verliehen – der „Tirol Change Award“ ging an den Tiroler Weltmusiker Manu Delago.

Science Buster und Mikrobiologe Martin Moder läutete den Change Summit 2023 mit einem Kurzkabarett ein. Dabei stellte er augenzwinkern fest: „Die Lösung der Klimakrise ist es, den Menschen zu ändern. Wir brauchen nur den Menschen genetisch an den Klimawandel anzupassen und das Klimaproblem ist besiegt.“

Darüber diskutierten beim Change Summit in der neuen Silvretta Therme in Ischgl die Innovationsforscherin Katja Hutter, der Wirtschaftsphilosoph Anders Indset, der Molekularbiologe und Science Buster Martin Moder, der deutsche Autor und Schauspieler Samuel Koch und Günther Zangerl, Vorstand der Silvrettaseilbahn AG. Die Diskussion wurde als TV-Produktion für pro7sat1puls4 aufgezeichnet und wird am 10. Jänner ab 18:20 Uhr auf PULS 24 zu sehen sein.