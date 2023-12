300 Kilo schwerer Stromkasten kippte um: 31-jähriger Mann in Haimingerberg verletzt

Haimingerberg – Am Dienstag gegen 14 Uhr führten zwei Mitarbeiter Arbeiten an einer Transformatorenstation in Haimingerberg durch. Beim Einbau einer neuen Station in einen sich in Hanglage befindlichen freistehenden zwei Meter hohen Kasten, geriet der zirka 300 Kilo schwere Kasten aus dem Gleichgewicht. Er kippte um und traf den 31-jährigen Angestellten am Oberschenkel.