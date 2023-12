FIS gab grünes Licht für Ski-Weltcup in Lienz

Lienz – Der internationale Skiverband (FIS) hat am Dienstag grünes Licht für den alpinen Ski-Weltcup in Lienz gegeben. Nach einer positiven Schneekontrolle durch den Südtiroler Josef Zingerle sind die beiden Frauen-Rennen am 28. und 29. Dezember (Riesentorlauf bzw. Slalom) gesichert.