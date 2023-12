Nach Sturz aus Skilift in St. Johann: Bub (11) schwer verletzt

St. Johann– Zu einem Skiunfall kam es am Sonntagnachmittag. Wie erst am Dienstag bekannt wurde, verunfallte dort ein elfjähriger Deutscher im Skigebiet der St. Johanner Bergbahnen, als er sich auf einen Sessellift setzen wollte. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei gelang es dem Jungen nicht, um kurz vor 16 Uhr am Sessel des Skiliftes Platz zu nehmen und den Bügel zu schließen, weil sich wohl seine Ski beim Anfahren überkreuzten. Der Deutsche verlor den Halt und stürzte aus einer Höhe von etwa fünf Metern auf die darunter verlaufende Piste. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt allein am Sessel.