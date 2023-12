Videokonferenz der EU-Finanzminister zu Schuldenregeln

Die EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister wollen am Mittwoch ab 16 Uhr in einer Videokonferenz doch noch eine Einigung auf neue EU-Schuldenregeln erzielen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) tritt für "strikte, durchsetzbare und klar definierte Schuldenregeln" ein. Wird bis Ende des Jahres keine Einigung unter den Ländern und mit dem EU-Parlament erreicht, treten die davor geltenden Regeln wieder in Kraft. Diese wurden aufgrund der Krisen gelockert.