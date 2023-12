Demokratische Republik Kongo stimmt über Präsidenten ab

In der Demokratischen Republik Kongo wird an diesem Mittwoch ein neuer Präsident gewählt. Der als pro-westlich geltende Amtsinhaber Félix Tshisekedi hat gute Chancen auf eine Wiederwahl - auch weil sich die Opposition nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnte. Der Kongo mit 100 Millionen Einwohnern ist das zweitgrößte Land Afrikas.

Erschwert wird die Wahl durch Gewalt im Osten des Landes, in dem Regierungstruppen und Milizen seit Jahren um Einfluss kämpfen. Die Wähler in dem zentralafrikanischen Land, das so groß ist wie Westeuropa, stimmen zudem über die Nationalversammlung in Kinshasa, die Abgeordneten der Provinzparlamente sowie der Gemeinderäte ab.