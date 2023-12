Auktionshäuser Dorotheum und im Kinsky ziehen erfreut Bilanz

Die Wiener Auktionshäuser Dorotheum und im Kinsky können auf ein erfolgreiches Jahr 2023 blicken. Das Dorotheum erwartet das zweitbeste Ergebnis nach dem Rekordjahr 2022, als über 200 Millionen Euro Jahresumsatz bei Auktionen erzielt wurden, hieß es in einer Aussendung. Das Auktionshaus im Kinsky landete mit einem Jahresumsatz von 23 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert, konnte aber auf so manchen Weltrekord verweisen.

An der Spitze der Versteigerungscharts des Dorotheums rangiert Osman Hamdi Beys Gemälde "Ein Blick in den Spiegel", das für 1,275 Mio. Euro versteigert wurde. Im Bereich der Moderne und Zeitgenössischen Kunst reüssierte etwa ein mattschwarzes "Concetto Spaziale" von Lucio Fontana (875.000 Euro) und die vierteilige Kugelschreiber-Arbeit "non parto non resto" von Alighiero Boetti (650.000 Euro). Für Aufsehen sorgte auch das Gemälde "Judith und Holofernes" von Fede Galizia, eine der seltenen Frauen in der Altmeisterwelt, das laut Auktionshaus als "wichtige, signierte Wiederentdeckung dieser Künstlerin" gelte und für 624.000 Euro den Besitzer wechselte.