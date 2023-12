Kabinenlösung für Wattener „Pinguine“ rückt näher

Bis Saisonbeginn 2024 soll dringend benötigter Kabinenraum für den Eishockeyverein WSG Wattens Penguins entstehen, aller Voraussicht nach in Form einer neuen Containerlösung. Die Marktgemeinde Wattens hat dafür nun 350.000 Euro budgetiert – und einen Architekten beauftragt, der die Gemeinde am Weg dorthin unterstützt.

Wattens – Es war eines DER Aufregerthemen des heurigen Jahres in Wattens: Der bekannte Eishockeyverein WSG Wattens Penguins stellte wegen der prekären Situation bei der Infrastruktur (Stichwort: Kabinen, Sanitäranlagen und mehr) seine Zukunft infrage und zog sich sogar mit dem Einserteam aus der Eishockeyliga ÖEL zurück.

In seiner jüngsten Sitzung beauftragte der Gemeinderat einstimmig den Architekten Werner Burtscher, der die Gemeinde bei der Schaffung des dringend benötigten Kabinenraums unterstützen, Planung und Ausschreibung übernehmen soll.

„Wir brauchen das nötige Fachwissen und die nötigen zeitlichen Ressourcen in diesem Bereich“, erklärt Bürgermeister Schmied. Der Experte solle sicherstellen, „dass das, was wir hinstellen, wirklich den Erfordernissen des Eishockeysports entspricht“. Dabei wird es sich aller Voraussicht nach um eine neue Containerlösung handeln.

Als Rahmen hat die Marktgemeinde Wattens dafür im – vergangene Woche mit 10:9 Stimmen beschlossenen – Haushaltsplan für 2024 350.000 Euro budgetiert. Abzüglich 100.000 Euro Bedarfszuweisung des Landes und bis zu 125.000 Euro an Fördermitteln von Sportlandesrat Georg Dornauer (SPÖ) bleiben für die Gemeinde 125.000 Euro zu stemmen – angesichts der auch in Wattens sehr angespannten Finanzlage kein kleiner Brocken. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Kosten über diesen Rahmen hinaus steigen könnten, in diesem Fall werde man sich nochmals zusammensetzen, sagt Schmied.