Nach Schüssen von St. Johann fordert Anwalt Weiterverfolgung der Polizisten

In einer Pressemitteilung prangert der Anwalt des damals 14-jährigen Buben, der nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in St. Johann angeschossen wurde, die Abgabe von Schüssen als „bedenklich“ und „ nicht gerechtfertigt“ an. Er fordert eine gerichtliche Kontrolle der Verfahrenseinstellung.