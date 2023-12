US-Richterin ordnete im Fall Epstein Offenlegung von 180 Namen an

Washington, New York – Eine New Yorker Richterin hat die Offenlegung der Namen von 180 Personen angeordnet, die mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung standen. Richterin Loretta Preska vom Bundesgericht in Manhattan wies in ihrer am Dienstag bekannt gewordenen Entscheidung das Gericht an, bis spätestens 1. oder 2. Jänner die Identität der 180 Betroffenen "vollständig" bekannt zu geben.