Hochansteckend: Land warnt vor atypischer Geflügelpest bei Tauben in Innsbruck

Innsbruck – Seit rund einer Woche wurde in Innsbruck bei Tauben vermehrt die Krankheit Newcastle Disease (NCD) festgestellt. Eine Übertragung auf Menschen sei bei dieser hochansteckenden atypischen Geflügelpest „bei intensivem Kontakt mit erkrankten Tieren“ nicht ausschließbar, mahnt Paul Ortner, stellvertretender Landesveterinärdirektor zur Vorsicht.

Findet man ein totes Tier im direkten Wohnumfeld – also am Balkon oder im Garten – sei in der Landeshauptstadt Innsbruck die Wasenmeisterei des Veterinärreferats zu verständigen. Außerhalb von Innsbruck soll man das Veterinärreferat der zuständigen Bezirkshauptmannschaft informieren. Bei NCD handelt es sich um eine meldepflichtige Viruserkrankung.